Asırlık okulun kitapları gün yüzüne çıkartılıyor

ÇANAKKALE Savaşında yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmeni şehit olan tarihi Yozgat Lisesi'nin depolarından çıkartılan, çoğunluğu Osmanlıca kitapların tasnifinin yapılarak, Okul Kütüphanesinde okurlara sunulacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit tarafından 1895 yılında yaptırılan, o dönemdeki adı ‘Yozgat Mekteb-i Sultani’ olan okulun zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerinin, 1914 yılında seferberlik ilan edilince, Çanakkale Savaşı'na katılmaları nedeniyle eğitim-öğretimine ara veren tarihi Yozgat Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinin cephede şehit olması nedeniyle 3 yıl mezun veremediğini hatırlattı. Yazıcı, ‘’Yozgat Lisesi, tarihi bir okul olması nedeniyle zengin bir kütüphaneye sahiptir. 12 bin 176 kayıtlı kaynak esere bulunuyor. Bu kitaplar 1998-1999 yıllarında depolardan çıkartılıp, kütüphane oluşturuldu. Şimdi ise bu kitaplar tasnif edilip, kütüphanede okurların hizmetine sunulacaktır’’ dedi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli gözetiminde, Osmanlıca bilenlerle birlikte kitapların tasnifinin yapılmaya çalışıldığını, kitaplar arasında oldukça önemli eserlerin bulunduğunu kaydetti. Yazıcı, ‘’Kitaplar dönem ve konularına göre tasnif ediliyor. Özellikle araştırmacılar açısından oldukça değerli olan bu eserler, yine konularına ve tarihlerine göre kayıt altına alınacak. Yararlanmak isteyenler, aradıkları konuyu veya dönemi söylediklerinde kitap raftan kolayca bulunup, okura iletilebilecektir’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•