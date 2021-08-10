Aşı Çadırı kuruldu

Cumhuriyet Meydanında kurulan Covid19 Aşı Merkezinde vatandaşların aşıları ücretsiz ve sıra beklemeden yapılıyor. Randevu almadan aşı olmak isteyen vatandaşların Aşı Merkezi'ne beklendiği kaydedildi. Covid19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak, sırası gelen vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla Kaymakamlık tarafından kurulan aşı çadırında vatandaşlara aşı yapıldığı bildirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği aşı çadırına gelen vatandaşların sıra beklemeden aşılarını yaptırabildiklerinin altı çizildi.