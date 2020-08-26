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Asfalt serimi başladı

Uluslararası E-88 Karayolu’nun Doğankent geçişinde asfalt serimi çalışmalarına başlandı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:41
Asfalt serimi başladı

ULUSLARARASI E-88 Karayolunun Yozgat il sınırları içerisinden geçen kesimlerinde devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında programa alınan Doğankent geçişinde asfalt serimi çalışmalarına başlanıldı. Karayolunun Sorgun-Akdağmadeni-Sivas il sınırına kadar olan kesiminde Karayolları tarafından iyileştirme çalışmaları planlandı. Toplam 109 kilometre uzunluğundaki yolun 101 kilometresi tek yol standardında olduğu belirtilerek, bugüne kadar yolun toplamda 61 kilometresinin tamamlandığı hatırlatıldı. Kalan 40 kilometrelik kesim ve diğer işler için 2019 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında bu yıl 4 kilometresi Akdağmadeni Şehir geçişi, 4 kilometresi de Akdağmadeni Çevre Yolu olmak üzere 8 kilometre tek yol olarak yapılması planlandı. Geçen yıl Akdağmadeni Çevre yolundaki köprü imalatı betonarme seviyesinde tamamlandı. 11 kilometrelik kesimde Bölünmüş Yol çalışılması devam ediyor. Yolun Doğankent Beldesi kesindeki çalışmaların altyapısı tamamlandıktan sonra asfalt serimi çalışmalarına geçildi. Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, belde içerisinden geçen kesimlerde asfalt serimi çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye olarak düzenleme çalışmaları yapacaklarını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Asfalt Serimi Başladı
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