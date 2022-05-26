Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Asbestli borular değiştiriliyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesindeki asbestli su boruları değiştiriliyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:55
Asbestli borular değiştiriliyor

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Eymir'e hizmet için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Yıllar önce beldeye döşenen asbestli su borularının insan sağlığı açısından uygun olmadığını, bu boruları değiştirmek için harekete geçtiklerini anlatan Mertoğlu, "Beldemize su taşıyan hatlar, ana borudan 6 vana ile kontrollü şekilde bölünüyor. Bu hatlardaki tüm asbestli borular değişecek. Ardından yollar, kaldırımlar sökülüp, yerine yeni kaldırımlar, yeni nesil sokak aydınlatma direkleri takılacak. Bütün kablo ve teller yol altına alınacak. Caddeler yeni ve güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.
Mertoğlu, beldeye mezbaha yapım çalışmasına başladıklarını da sözlerine ekledi. •AA•

Anahtar Kelimeler:
Asbestli Borular Değiştiriliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
YOBÜ’de görevde yükselme neden yok?..
Masada Yozgat var
Masada Yozgat var
Üretime devam
Üretime devam
Sorunları yerinde dinledi
Sorunları yerinde dinledi
‘Film kısa anlamı büyük’
‘Film kısa anlamı büyük’
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim