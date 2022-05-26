Asbestli borular değiştiriliyor

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Eymir'e hizmet için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Yıllar önce beldeye döşenen asbestli su borularının insan sağlığı açısından uygun olmadığını, bu boruları değiştirmek için harekete geçtiklerini anlatan Mertoğlu, "Beldemize su taşıyan hatlar, ana borudan 6 vana ile kontrollü şekilde bölünüyor. Bu hatlardaki tüm asbestli borular değişecek. Ardından yollar, kaldırımlar sökülüp, yerine yeni kaldırımlar, yeni nesil sokak aydınlatma direkleri takılacak. Bütün kablo ve teller yol altına alınacak. Caddeler yeni ve güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

Mertoğlu, beldeye mezbaha yapım çalışmasına başladıklarını da sözlerine ekledi. •AA•