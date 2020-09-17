Asbestli boru kalmayacak

YOZGAT il merkezi ile birlikte bazı ilçe ve beldelerdeki su şebekesinde geçmiş yıllarda kullanılan ve sağlık açısından da sakıncalı olduğu belirtilen aspesli su borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çayıralan Belediyesi de aspesli şebeke suyu borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik hazırladığı projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Çayıralan ilçesi Kaynarpınar bölgesindeki 2 bin 150 metre uzunluğundaki aspesli boruların, İller Bankası’dan alınan 203 bin lira hibe para karşılığında polietilen boru ile değiştirildi. Halen şebekede 8 bin 100 metre uzunluğunda aspesli borunun bulunduğu, bu borularında değiştirilmesine yönelik proje hazırlandığı öğrenildi. Sorgun ilçesine bağlı Eymir Beldesinde asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi için başlatılan çalışmalarda devam ediyor. 2015 yılında İller Bankasından hibe yolu ile 5 bin metre temiz su borusu alınıp, döşenmesi yapıldı. Daha sonraki dönemde İller Bankasından hibe yoluyla 5 bin 500 metre su borusu alındı. Asbestli borularla değiştirildi. Kalan borularında yenileneceği kaydedildi. Yerköy ilçesinde, belediye tarafından, içme suyu şebekesinde başlatılan yenileme çalışması devam ediyor. Yerköy Belediyesi, ilçe halkının daha sağlıklı ve temiz bir su kullanması için içme suyu şebekesinde yenileme çalışması yapıyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, ilçe halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, bu kapsamda kanserojen madde içeren asbestli boruları sağlıklı içme su boruları değiştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.