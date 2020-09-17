Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1107
ALTIN
468.760
DOLAR
7.4846
STERLİN
9.7041
EURO
8.8082

Asbestli boru kalmayacak

Yozgat Merkez ile birlikte bazı ilçe ve belde belediyelerinde de asbestli boruların değiştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

17 Eylül 2020 Perşembe 00:15
Asbestli boru kalmayacak

YOZGAT il merkezi ile birlikte bazı ilçe ve beldelerdeki su şebekesinde geçmiş yıllarda kullanılan ve sağlık açısından da sakıncalı olduğu belirtilen aspesli su borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çayıralan Belediyesi de aspesli şebeke suyu borularının çelik borularla değiştirilmesine yönelik hazırladığı projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Çayıralan ilçesi Kaynarpınar bölgesindeki 2 bin 150 metre uzunluğundaki aspesli boruların, İller Bankası’dan alınan 203 bin lira hibe para karşılığında polietilen boru ile değiştirildi. Halen şebekede 8 bin 100 metre uzunluğunda aspesli borunun bulunduğu, bu borularında değiştirilmesine yönelik proje hazırlandığı öğrenildi. Sorgun ilçesine bağlı Eymir Beldesinde asbestli içme suyu borularının değiştirilmesi için başlatılan çalışmalarda devam ediyor. 2015 yılında İller Bankasından hibe yolu ile 5 bin metre temiz su borusu alınıp, döşenmesi yapıldı. Daha sonraki dönemde İller Bankasından hibe yoluyla 5 bin 500 metre su borusu alındı. Asbestli borularla değiştirildi. Kalan borularında yenileneceği kaydedildi. Yerköy ilçesinde, belediye tarafından, içme suyu şebekesinde başlatılan yenileme çalışması devam ediyor. Yerköy Belediyesi, ilçe halkının daha sağlıklı ve temiz bir su kullanması için içme suyu şebekesinde yenileme çalışması yapıyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de, ilçe halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, bu kapsamda kanserojen madde içeren asbestli boruları sağlıklı içme su boruları değiştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son Güncelleme: 16.09.2020 17:16
Anahtar Kelimeler:
Asbestli Boru Kalmayacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASBESTLi BORULAR TARiHE KARIŞIYOR
ASBESTLi BORULAR TARiHE KARIŞIYOR
BAŞARILI OLDULAR
BAŞARILI OLDULAR
Pazarcıları uyardı
Pazarcıları uyardı
Soruna köklü çözüm
Soruna köklü çözüm
Ziyaretlerini sürdürüyor
Ziyaretlerini sürdürüyor
Altyapı çalışmalarına devam
Altyapı çalışmalarına devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim