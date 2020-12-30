Asayiş toplantısı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde ki asayiş olayları, alınan Koronavisüs tedbirleri ve yılbaşında alınacak olan tedbirler görüşüldü.
30 Aralık 2020 Çarşamba 00:57
YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin asayiş durumu masaya yatırıldı.
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde ki asayiş olayları, alınan Koronavisüs tedbirleri ve yılbaşında alınacak olan tedbirler görüşüldü.