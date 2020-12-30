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Asayiş toplantısı

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin asayiş durumu masaya yatırıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:57
Asayiş toplantısı

 İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda il genelinde ki asayiş olayları, alınan Koronavisüs tedbirleri ve yılbaşında alınacak olan tedbirler görüşüldü.

Anahtar Kelimeler:
Asayiş Toplantısı
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