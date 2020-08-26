Asayiş konuşuldu

YOZGAT İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, MİT Bölge Sorumlusu, Cumhuriyet Başsavcısı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet ve Jandarma temsilcileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, il genelinde pandemi ile mücadelede alınan ve alınacak tedbirler, denetimler ve uyarılar da masaya yatırıldı.