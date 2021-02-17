Asayiş Berkemal

Valilikteki toplantıda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sorumluluk bölgelerinde 2020 yılında meydana gelen olaylar ve sonuçları değerlendirdi. Toplantı sonrası konuşan Vali Polat, Yozgat'ın güvenlik ve asayiş yönünden huzurlu bir kent olduğunu söyledi. Huzur şehri Yozgat'ı daha yaşanabilir, daha güvenli şehir haline getirmek için çalıştıklarını aktaran Polat, "Çok fazla bir sıkıntımız yok, biz önleyici hizmete önem veriyoruz, suçlar olmadan engellemek amacıyla mücadele ediyoruz. Jandarma ve emniyetimizin yıl içerisinde suçları aydınlatması oranlarında büyük bir başarı sağladığını görüyoruz. Suç olmadan engellemek suç olduğunda da suçluları en kısa sürede adalet önüne çıkartmak bizim görevimiz" dedi. Polat, suçların önlenmesinde vatandaşın büyük desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "İlimizde 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat 112 acil çağı merkezi altında toplandı. Vatandaşlarımızdan herhangi bir olayda 112 acil çağrı merkezini aramalarını istiyoruz" diye konuştu. Yozgat'ta dün başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 90'a yakın köy yolunun ulaşıma kapandığını, il özel idare, Karayolları ve belediye ekiplerinin sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmasını sürdüğünü ifade eden Polat, "Yeter ki kar yağsın biz bütün ekiplerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Köy okullarımız dün yüz yüze eğitime açmıştık, bugün yoğun kar yağışından dolayı bir günlük ara verdik." ifadelerini kullandı. Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Tedbirlere ne kadar sıkı uyarsak, bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.