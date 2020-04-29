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Artan yemekleri çöpe atmayın!

Çayıralan Belediyesi, köylerden getirilerek ilçe merkezine hayvan bırakanlar hakkında yasal işlem başlatacak.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:03
Artan yemekleri çöpe atmayın!

KORONA Virüsü ile mücadele kapsamında birçok işyerinin kapanması ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Çayıralan Belediyesi yeni bir uygulamayı devreye soktu. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Ramazan dolayısı ile iftar ve sahurda artan yemeklerin bırakılması için tüm çöp konteynırlarının yanına yemek kabı bıraktırdı. Başkan Codar, ‘’Yaratanın yüzü suyu hürmetine, sokak hayvanları da bir candır. Mübarek Ramazan ayı içerisinde çöp konteynırları yanına bıraktığımız kaplara fazla yemek atıklarını koyduğumuz takdirde, bu canlılarda aç kalmayacaktır. Eksik olan yerlere sizlerde plastik kaplardan takviye yapabilirsiniz. Halkımızın duyarlılığına inanıyorum. Sokak hayvanları da bizimle birlikte şehrimizde yaşayacaklar. Aç kalmazlarsa saldırmazlar, aç kalmazlarsa çöpleri boşaltmazlar. Halkımız ile birlikte bizlerde belediye olarak sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkalım’’ çağrısında bulundu.
TERKEDİLEN 
HAYVANLAR
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, tüm belediyelerin önemli bir sorunu haline gelen, çevre köylerden getirilerek ilçe merkezine bırakılması olayına tepki gösterdi, önlem alınmasını istedi. Başkan Codar, çevre köylerden her cins köpek, özellikle de çoban köpeklerinin ilçe merkezine terk edildiğine dikkat çekti. Codar, ‘’Terk edilen köpekler, çok küçük yavru, hamile, yaşlı, hasta, sakat veya saldırgan konumdalar. Sevgili kardeşim, koyunlarının veya büyükbaş hayvanlarının güvenliğini sağlayan bu hayvanlar hamile, çok yavrusu var, yaşlandı, sakatlandı yada saldırganlaştı diye aracın bagajında getirip ilçe yakınına terk ederken hiç mi Allah’tan korkmuyorsun. Şimdiye kadar o sana hizmet etti. Sende karnını doyursan ne olur, malın mı eksilir’’ diye tepki gösterdi. Başkan Codar, herkesin kendi köpeğine sahip çıkmasını istedi, aksi takdirde yapılacak denetimler sonucunda, hayvanları getirip, ilçe merkezine bırakanlar hakkında yasal işlem yapılacağını kaydetti. 

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Artan Yemekleri çöpe Atmayın!
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