Arıtmada çalışmalara başlandı

SORGUN ilçesinin Mükremin köyü yakınlarına kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili çalışmalara başlanıldığı açıklandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, günlük 9 bin 100 metreküp kapasiteli tesis projesinin açılış toplantısını gerçekleştirerek, ilk adımı attıklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Belediyemiz tarafından daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilecek projenin yüzde 85’i Avrupa Birliği katkısıyla, yüzde 6'sı Çevre Şehircilik Bakanlığınca, yüzde 9'u da eş finansman olarak belediyemiz tarafından karşılanacak. Proje iki yıl içinde tamamlandığında çöpünü dönüştüren suyunu arıtan çevreci bir belediye olma yolunda ciddi ilerlemeler kat etmiş olacağız’’ dedi. Mükremin köyü karşısındaki Yozgat-Sivas karayolunun geçtiği dere yatağına yakın bir bölgede kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin ihaleye aşamasına geldiği, araya seçimlerin girmesi nedeniyle çalışmaların geciktiği de bildirildi.