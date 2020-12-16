Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1395
ALTIN
466.987
DOLAR
7.8400
STERLİN
10.5380
EURO
9.5282

Arıtmada çalışmalara başlandı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede yapımı öngörülen Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalara başlanıldığını bildirdi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Arıtmada çalışmalara başlandı

SORGUN ilçesinin Mükremin köyü yakınlarına kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi ile ilgili çalışmalara başlanıldığı açıklandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, günlük 9 bin 100 metreküp kapasiteli tesis projesinin açılış toplantısını gerçekleştirerek, ilk adımı attıklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Belediyemiz tarafından daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilecek projenin yüzde 85’i Avrupa Birliği katkısıyla, yüzde 6'sı Çevre Şehircilik Bakanlığınca, yüzde 9'u da eş finansman olarak belediyemiz tarafından karşılanacak. Proje iki yıl içinde tamamlandığında çöpünü dönüştüren suyunu arıtan çevreci bir belediye olma yolunda ciddi ilerlemeler kat etmiş olacağız’’ dedi. Mükremin köyü karşısındaki Yozgat-Sivas karayolunun geçtiği dere yatağına yakın bir bölgede kurulması planlanan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin ihaleye aşamasına geldiği, araya seçimlerin girmesi nedeniyle çalışmaların geciktiği de bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Arıtmada çalışmalara Başlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada 4 kişi yaralandı
Kazada 4 kişi yaralandı
Yozgat Polisi hırsızlık olayını aydınlattı birisi kadın 2 kişi yakalandı
Yozgat Polisi hırsızlık olayını aydınlattı birisi kadın 2 kişi yakalandı
Kaçakçılara geçit yok
Kaçakçılara geçit yok
Geçen ay 439 konut satıldı
Geçen ay 439 konut satıldı
FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ firarisi yakalandı
BELDELERDE NÜFUS TELAŞI
BELDELERDE NÜFUS TELAŞI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim