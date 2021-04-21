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ARITMA iNŞAATINA DEVAM

SORGUN Belediyesi tarafından Avrupa Birliği'nin katkısıyla yapımı planlanan biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatı devam ediyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:55
ARITMA iNŞAATINA DEVAM

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Sorgun'umuzun temiz, planlı ve kimlikli bir kent olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Projemizde iki havalandırma tankının yapımına başladık’’ dedi. Ekinci, 24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilmeye çalışılan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin iki yıl içinde tamamlanacağını bildirdi. Ekinci, ‘’Çöpünü dönüştüren, suyunu arıtan bir belediye olacağız. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var gücümüzle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. İlçe merkezinden geçen Eğriöz Deresi üzerine kurulmaya çalışılan arıtma tesisi ile derenin daha temiz kalacağına vurgu yapan Ekinci, kısa zaman içerisinde tamamlamayı planladıkları tesisle birlikte hem kanalizasyonda arıtma oranının yüzde 100'e çıkacağını hem de Eğriöz'deki kirliliğin tamamen ortadan kalkacağını anlattı. Ekinci, ‘’Günlük 9 bin 100 metreküp su arıtma kapasiteli tesis, Belediyemiz tarafından Çatmasöğüt Mahallesi karşısında daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği katkısıyla, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yüzde 9'u da eş finansman olarak belediyemiz tarafından karşılanacaktır’’ ifadelerini kullandı. 

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ARITMA INŞAATINA DEVAM
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