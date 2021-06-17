Arıtma inşaatı devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tesis inşaatında incelemelerde bulundu. ‘’Sorgun'umuzun temiz, planlı ve kimlikli bir kent olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz’’ diyen Ekinci, 24 bin 100 metrekarelik alana inşa edilmeye çalışılan tesis inşaatıyla ilgili yüklenici firma temsilcisinden bilgi aldı. Ekinci, projenin başladığı günden itibaren geçen sürecin verimli bir şekilde değerlendirildiğini, günlük 9 bin 100 metreküp kapasiteli tesiste havalandırma tanklarının yer aldığı bölümün yüzde 70 oranında hafriyatı alınıp, zemin güçlendirilmesi, drenaj sistemi yapılarak 2 yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.