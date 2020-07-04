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Arıcılara teknik destek

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, KOP tarafından arıcılara destek verileceğini duyurdu, arıcıların başvuruda bulunmaları istendi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:06
Arıcılara teknik destek

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen yıl hazırlanan, KOP Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘KOP ile Arıları Güçlendiriyoruz’ projesi kapsamında teknik destek için ilana çıkıldığını duyurdu. Proje kapsamında İl Merkezi ve merkez köylerde ikamet eden 10 gezginci arıcıya yapboz baraka ve güneş paneli desteği verileceği kaydedildi. Yozgat İl merkezi veya merkez köylerde ikamet eden, 18 ila 65 yaş arasındaki Arıcılık Kayıt Sistemi ve Arı Üreticileri Birliğine üye olanların başvuru yapabileceği bildirildi. En az 60 kovana sahip, proje tutarının yüzde 30'unu tekamül eden yaklaşık 3 bin lirayı karşılayabilecek durumda olan arıcıların başvurularını 10 Temmuz 2020 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.  •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Arıcılara Teknik Destek
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