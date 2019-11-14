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Arıcılara destek

YOZGAT il genelinde arıcılık faaliyetlerinin artması, bal üretiminin her geçen yıl hem kalitesinin hem de üretiminde önemli artışın olması, arıcılara verilen destek kalemini de yükseltti.

Arıcılara destek

YOZGAT il genelinde arıcılık faaliyetlerinin artması, bal üretiminin her geçen yıl hem kalitesinin hem de üretiminde önemli artışın olması, arıcılara verilen destek kalemini de yükseltti.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Arıcılara destek

Bu bağlamda Yozgat Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘KOP ile arıları güçlendiriyoruz’ projesi, KOP İdaresi tarafından uygun bulundu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ile bir araya gelerek, hazırlanan sözleşme protokolünü imzaladı. Özdemir, protokole göre projenin tamamlanma süresinin bir yıl olduğunu hatırlatarak, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, Arı Üreticileri Birliğine üye 18-65 yaş aralığındaki üreticilere güneş paneli ve arıcı barakası ekipman desteği verileceğini söyledi. 

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