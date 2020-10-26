ARAŞTIRIN!

YOZGAT Merkez Taşköprü Mahallesi’ndeki Top Mezarlığı bölgesinde bulunan ay-yıldızlı mezarların sırrının çözümlenmesi için valilik de devreye girdi. 1992 yılında dönemin İl Jandarma Komutanı tarafından bölgede temizlik yaptırılırken ortaya çıkan ay-yıldızlı mezarların bakımlarının yapıldığı öğrenildi. Sonraki dönemlerde, askeriyenin mevcut sahasının yeniden sınırlandırılması esnasında Top Mezarlığına dahil edilen 100’den fazla ay-yıldızlı mezarın bulunduğu alandaki mezarların kimlere ait olduğu henüz netlik kazanmadı. Gazetemiz yazarı araştırmacı Osman Karaca, Yozgat'ta o dönemde bulunan 93. Süvari Alayı ve 6. Jandarma Er Eğitim Alayı'nda görev ve eğitim sırasında hayatlarını kaybeden askerlerin buraya defnedilmiş olabileceğine dikkat çekerek, ‘’Burası 'Devlet Mezarlığı' yani Yozgat’ın ilk şehitliği olduğunu sanıyorum. O günün şartlarında naaşları memleketlerine gönderilme imkanı bulunmadığı için 93. Süvari Alayı ve 6. Jandarma Er Eğitim Alayı'nın eğitim sahası olan bu mevkide askerlerin defnedildiği düşünüyorum. Kurtuluş Savaşında Yozgat asker toplama merkeziydi. Batı Cephesinde yaralanan askerlerin bir kısmı Yozgat'a sevk edilmişti. Bu askerler, Yozgat halkı tarafından gönüllülük esasına göre evlerde tedavi edildi, çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden bazı askerlerin de bu mezarlığa defnedildiğini tahmin ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

VALİ TALİMAT VERDİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, araştırmacıların gizemini çözmeye çalıştığı Top mezarlığındaki ay-yıldızlı mezarlarla ilgili olarak gerekli araştırmanın yapılmasını istedi. Vali Polat’ın konuya ilişkin sorunu yanıtlayan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, ‘’Jandarmamızın olduğu bölgede Top Mezarlığı var. Burada bulanan askerlerin bir kısmı belli, bir kısmı belli değil. Bu Yozgat’ta daha önceki yıllarda 59’uncu alay dedikleri abide iş hanının bulunduğu bölgedeki alayda görev başındaki askerlerimizin yaptığı bir yer’’ dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, ‘’Burayla ilgili kayıtlar kimde?’’ diye sordu, daha sonra da, ‘’Turizm Müdürlüğünde kayıtlar var mı? Askerlik Şubesi ile de görüşelim, Belediye de Kültür Turizm Müdürlüğü de bir baksın kayıtlara. Çok bakımsız dediler. Bir temizlik yaptıralım. Eğer orası bir şehitlik ise bir şehitliğe göre hareket etmek zorundayız. Şehitliğimizi bakımsız bırakmayalım. Özel İdaremiz de yapar, Belediyemizde yapar. Bir araştırılalım kayıtları nerede var. En azından bakımını şehitliğe yakışır bir şekilde yapmamız lazım’’ diye konuştu.