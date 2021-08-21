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Araplı Göleti denetlendi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde yapımı planlanan Araplı Göletinde yapılan denetimlerin ardından fiziki gerçekleşmenin yüzde 11.50 oranında bulunduğu belirtildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
Araplı Göleti denetlendi

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in yazılı soru önergesine verilen yanıta göre 2022 yılında hizmete açılacağı belirtilen Araplı Gölet inşaatını gezen Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknik heyetle birlikte gölet inşaat sahasını gezip, teknik denetimlerde bulunan Bal, sahada gövde altı sıyırma kazılarının devam ettiğini bildirdi. Bal, ‘’Gölet tamamlandığında 3 bin 530 dekar arazi sulanacaktır. İş kapsamında fiziki olarak yüzde 11.50 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir’’ dedi. Yapımına 2011 yılında başlanılan Sorgun Araplı Göleti inşaatında yüklenici firmadan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı projenin ilerleyememesi nedeniyle duran çalışmaların ardından sözleşmenin fes edilerek, yeniden ihalesinin yapıldığı öğrenildi.

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Araplı Göleti Denetlendi
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