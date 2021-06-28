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Araç sayısında artış sürüyor

Yozgat il genelinde trafiğe çıkan motorlu araç sayısındaki artış devam ediyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:15
Araç sayısında artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,9'unu otomobil, yüzde 27,9'unu motosiklet, yüzde 12,4'ünü kamyonet, yüzde 6,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,0 artarken minibüste yüzde 69,8, otobüste yüzde 42,1, kamyonette yüzde 31,5, otomobilde yüzde 31,2, traktörde yüzde 23,3, kamyonda yüzde 20,9, motosiklette yüzde 4,5 azaldı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 251,9, kamyonda yüzde 189,4, kamyonette yüzde 107,3, otomobilde yüzde 68,5, traktörde yüzde 21,8, otobüste yüzde 13,5, motosiklette yüzde 10,2 artarken minibüste yüzde 29,0 azaldı. Yozgat'ta ise Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 109 bin 985, bir önceki ay 109 bin 724, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 410 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 109 bin 985 taşıtın yüzde 45,23'ünü otomobil oluşturdu. Yüzde 2,12'sini minibüs, yüzde 0,52'sini otobüs, yüzde 12,15'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini kamyon, yüzde 3,55'ini motosiklet, yüzde 0,34'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,29'unu ise traktör oluşturuyor. Yozgat'ta Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,24, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4 oranında arttı.

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Araç Sayısında Artış Sürüyor
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