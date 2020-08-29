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Araç sayımız arttı

Yozgat’ta, trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 107 bin 752’ye yükseldi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:44
Araç sayımız arttı

TEMMUZ ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165,0, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde 86,0, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 arttı. Traktörde yüzde 10,2 azaldı. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 752, bir önceki ay 107 bin 567, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 685 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 752 adet taşıtın yüzde 45,32' sini otomobil oluşturdu. Bunun yüzde 2,26'sını minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,05' ini kamyonet, yüzde 4,86'sını kamyon, yüzde 3,44'ünü motosiklet, yüzde 0,33'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,21' ini ise traktör oluşturdu. Yozgat'ta Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,17, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,06 oranında arttı. 

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