Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1490
ALTIN
463.223
DOLAR
7.3866
STERLİN
10.0643
EURO
9.0811

Araç muayene ücreti artırıldı

ARAÇ muayene ücretleri, yeniden değerleme oranında, 9.11 oranında zamlandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:38
Araç muayene ücreti artırıldı

 Buna göre 2021 yılında otomobiller için araç muayene ücreti, 342 Lira 20 kuruştan, 372 lira 88 kuruşa çıktı. Otobüs ve kamyon muayene ücretleri ise 462 lira 56 kuruştan, 503 lira 86 kuruşa yükseltildi. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 lira 20 kuruştan, 372 lira 88 kuruşa yükseltildi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti de 462 lira 56 kuruştan 503 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 lira 64 kuruştan, 189 lira 98 kuruşa çıkarken, egzoz muayenesi de 80 liradan 90 liraya yükseltildi. 

Anahtar Kelimeler:
Araç Muayene ücreti Artırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESK, SAYIŞTAY’A TAKILDI
ESK, SAYIŞTAY’A TAKILDI
Belediye kendi asgari ücretini ilan etti
Belediye kendi asgari ücretini ilan etti
Erciyes’in testi pozitif
Erciyes’in testi pozitif
SULAMADA TASARRUF
SULAMADA TASARRUF
Çandır’a güneşli destek
Çandır’a güneşli destek
Aranan şahıs yakalandı
Aranan şahıs yakalandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim