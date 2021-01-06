Araç muayene ücreti artırıldı

Buna göre 2021 yılında otomobiller için araç muayene ücreti, 342 Lira 20 kuruştan, 372 lira 88 kuruşa çıktı. Otobüs ve kamyon muayene ücretleri ise 462 lira 56 kuruştan, 503 lira 86 kuruşa yükseltildi. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 lira 20 kuruştan, 372 lira 88 kuruşa yükseltildi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti de 462 lira 56 kuruştan 503 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 lira 64 kuruştan, 189 lira 98 kuruşa çıkarken, egzoz muayenesi de 80 liradan 90 liraya yükseltildi.