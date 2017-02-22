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AR-GE Vadisi Yozgat

22 Şubat 2017 Çarşamba 04:50
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10 ilde kurulması planlanan KOBİ’lere yönelik Ar- Ge vadileri projesi 2023’te tamamlanacak. Endüstri 4.0’a uyumlu teşviklere kadar birçok proje için şimdiden düğmeye basıldı. Bu iller arasında Yozgat da yer alıyor.

AR-GE Vadisi Yozgat
Son 10 yıldır KOBİ'lere yönelik teşvik politikalarında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu alandaki yeni hedeflerden biri de desteklerin tek merkezden çıkarılarak yerel otorite ve merkezlerce verilmesi olacak. Bu kapsamda ilk adımlardan biri de atıldı. Hükümetin hazırladığı Rekabetçi Sektörler Programı ile 10 şehirde 10 adet KOBİ Vadisi kurulacak. Uluslararası finansman da sağlanan projeyle KOBİ'lerin küresel ortaklıklar yapması kolaylaşacak. Program kapsamında ilk etapta 120 milyon euro yatırım yapılacak. Proje 2023'te tamamlanacak. İş Geliştirme Merkezi Projelerinin referans alındığı yeni modelde 4. Sanayi devrimini baz alan yeni nesil KOBİ'ler yaratılacak. Yeni projeyle bölgesel girişimciliğin desteklenmesi, yerel KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması da hedefleniyor.

İHRACAT DESTEĞİ DE VERİLECEK
KOBİ Vadisi'nin içinde yer alan şirket, ofisten ihracat desteğine, markalaşmadan, teknoloji kredilerine kadar tüm destekleri bulunduğu merkezden alacak. Fabrikalarını ise TOKİ yapacak. Bölgesel kalkınmanın dengeli dağılımını sağlamak için İŞGEM Projeleri farklı il ve ilçelerde hayata geçirilecek. 10 pilot il arasında, Konya Denizli, Kastamonu, Malatya, Van, Yozgat, Elazığ, Manisa, Sivas ve Gümüşhane yer alıyor.

VERGİ İSTİSNASI VAR
Öte yandan teknoloji geliştirmeye odaklanan firmalar için önemli bir teşvik mekanizması da bu kapsamda yürürlüğe girdi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin içindeki şirketlerin kazançları 31 Aralık 2023'e kadar kurumlar vergisi, damga vergisi, bölge alanı içinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla da emlak vergisinden muaf tutulacak. Yine destek personeli sayısının toplam Ar-Ge ve tasarım personeli sayısının yüzde 10'unu aşması halinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanacak. Brüt ücretlerin aynı olması halinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenecek.

4.0 İÇİN PLANI HAZIRLANIYOR
KOBİ'ler ile ilgili bir diğer önemli çalışma ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülüyor. 'Akıllı Fabrikalar 4'üncü Sanayi Devrimi' adı altında oluşturulan özel koordinasyon ekibi KOBİ'ler için yeni sürece geçişin yol haritasını dizayn ediyor. Türkiye'deki sanayi ile ilgili STK'ların da katıldığı platformda Türkiye'nin 4'üncü Sanayi Devrimi'ne geçişi için acil bir eylem planı da hazırlanıyor. Yakın zamanda açıklanacak eylem planı birçok yeni nesil teşvikin de önünü açacak.

PROJELER GELECEĞE TAŞIYACAK
Yeni projeler sanayi devrimi açısından da önemli. Zira Endüstri 4.0 senaryosunda yapılan akıllı ürünler fiziksel ve dijital servislerle akıllı servisler oluşturmak için birleştirilecek. Sonuç olarak bu gelişme, sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki geleneksel bir köprü olacak. Örneğin cep telefonundan verilen bir sipariş Endüstri 4.0'da hiçbir insanın etkisi olmadan müşterinin kapısına kadar ulaşacak.

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