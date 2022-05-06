AQUAPARK HiZMETE AÇILIYOR

Türkiye’nin ilk kadınlara özel Termal Aquapark ve Spor Merkezi’nde tadilat çalışmaları tamamlanırken, önümüzdeki hafta içerisinde açılışının gerçekleşmesi bekleniyor. Şifalı termal suları, sosyal tesisleri ve kadınlara özel alanları ile hizmet verecek olan Aqapark uzun bir aradan sonra kadınlara yönelik hizmetlerini sürdürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat Belediyesi’ne devri yapılan, uzun süredir kapısı kapalı bulunan kadınlara yönelik olarak inşa ettirilen Aquapark yeni dönemde de kadınlara yönelik hizmet verecek. Yozgat Belediyesine devrinin ardından bakım onarım ve tadilat çalışmalarına ara vermeden başlayan Yozgat Belediyesi, Aqaparktaki çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Muhtemelen bu hafta içerisinde Aquaparkın hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Oranın tadilat ve tamiratının bittiğini vurgulayan Köse, ‘’Elemanlarını ayarladık. Yetişebilirse bugün yetişemezse önümüzdeki hafta içerisinde faaliyete geçecek. Kadınların da sosyal hayata adaptasyonu ve onlarında kamu hizmetlerinden faydalanmasını istiyoruz, bu nedenle de tesis eskiden olduğu gibi şimdi de sadece kadınlara yönelik hizmet verecek. İleriki tarihlerde imkan doğması halinde tesisin hemen yanı başında erkekler içinde bir tesis yapmayı planlıyoruz. Önceliğimiz kadınlar, haftanın bazı günlerinde şehit ve gazi yakınları tesisten ücretsiz yararlanacaklar. Özellikle üniversite gençlerine de ücretsiz yapmayı planladık. Kamu yararına çalışan vakıfların, derneklerin düzenleyeceği organizasyonlara da her zaman açık olacak, haftanın bazı günlerinde de tamamen halkımıza ait olacak ve cüzi fiyatlarla hizmet verilerek’’ dedi.

TESİSİN YAPIMI

Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip ‘Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksi’ Yozgat Valiliği tarafından İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak inşa ettirilip, 2017 yılında da işletmeye açılan ancak işletimde yaşanılan sorunlara bağlı olarak atıl kalan Kadın Termal Aquapark ve Spor Merkezinin işletim hakkı geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat Belediyesi’ne verilmişti. Yapımına 2015 yılında başlanılan, kadınların faydalanabileceği ‘Kadınlar Termal Aquapark ve Spor Kompleksi’ tesisinin açılışı 2017 Şubat ayı içerisinde erkekler tarafından kullanılarak, açılışı gerçekleşmesiyle gündeme gelmişti. Türkiye’de ilk kez kadınlara özgü olarak yaptırılıp, hizmete açılan tesislerin işletimini alan firma, tesisin sadece kadınlara yönelik hizmet vermesi, konaklama tesislerinin bulunmaması nedeniyle ilgi görmediğini belirtip, tesisle ilgili ek projenin devreye sokulmasını talep etmiş ancak, İl Özel İdaresi bu talebi geri çevirince tesis 2018 yılında kapanıp, atıl durumda kalmıştı. Dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat 2’ncisi milli güreşçi Rıza Kayaalp’in de açılış törenine katıldığı tesisin projesinin hayata geçirilmesi için 1 Aralık 2014 tarihinde sözleşme imzalandı, 9,4 Milyon liraya ihale edilip, 2015 yılında inşaatına başlanıp, 2017 yılında da tamamlandı. Tesiste Çocuk Eğlence Havuzu, Yetişkin Eğlence Havuzu, Yüzme Havuzu, Güneşlenme Terası, Sauna, Jakuzi, Ha­mam, Masaj Odaları, Buhar Odası, Fitnes Alanı, Kardiyo Alanı, Çocuk Odası, Yetişkin Oyun Odası, Kafeterya, İdari Birimler, Mescit yer alıyor.