Aqaupark hizmete açıldı

Türkiye’nin ilk kadınlara özel Termal Aquapark ve Spor Merkezi olan Termal Aquapark Yozgat Belediyesi bünyesine geçtikten sonra gerekli tadilat çalışmaları tamamlanırken, dün itibariyle kadınlara yönelik hizmet vermeye başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, önceki dönemlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ himayelerinde, milletvekillerinin destekleriyle İl Özel İdare tarafından yapılan Kadınlar Aquapark’ın yapıldıktan hemen sonra bir işletmeciye kiraya verildiğini hatırlattı. Sonrasında bazı olumsuzlukların yaşandığını, firmanın bırakmak zorunda kaldığını hatırlatan Köse, Daha önce yapılmış bu güzel tesisi yine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın telkinleri ve himayelerinde İl Özel İdaresinin kendilerine tahsis ettiğini, Yozgat Belediyesi olarak ta bu tesisi kendilerinin devraldığını söyledi. Kendilerinin devralmasının ardından uzun süre kapalı kalmasından dolayı tadilata ve tamirata ihtiyacı olduğunu dile getiren Köse, ‘’Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm tadilat ve tamiratlarını yaptık. Daha önce hizmete açılacaktı fakat pandemi dolayısıyla açmanın uygun olmayacağını düşündük. Bu süreçte tadilat ve temizliğimize devam ederek bugün inşallah açılışını gerçekleştiriyoruz, hizmet vermeye başlayacak. Belediye Meclisimizle daha önce ki almış olduğumuz kararla burada para kazanma amacı gütmeden tamamen sosyal bir açığı kapatmak ve hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesiyle birlikte önemli olan bir açığı giderme adına burayı aldık hizmete açtık. Belediye meclisimiz oy birliğiyle bu tesisimizin belediye tarafından çalıştırılması ve sosyal bir açığı kapatması adına da pek çok karar aldı. Özellikle şehit ailelerine ve gazilerimize 7-24 ücretsiz yaptık. Engelli kardeşlerimize eğer engelli kendini idame ettirebilecek düzeyde değil ise yanında bir refakatçısıyla burada ücretsiz misafir etme olanağı sağladı meclisimiz. Haftanın belli günlerinde mahallelerimizde özellikle hanım kardeşlerimizin sosyalleşmesi adına da mahalle mahalle hanım kardeşlerimizi inşallah burada Yozgat Belediyesi olarak misafir edeceğiz. Haftanın bir günüde özellikle kız çocuklarımız, öğrencilerimize üniversite gençliğimiz olmak üzere ve şuanda ki örgün eğitimdeki ilköğretimdeki, ortaöğretimdeki evlatlarımız olmak üzere onlarda birer gün burada misafir edeceğiz’’ dedi.

‘PARA KAZANMA

AMACIMIZ YOK’

burada para kazanma amaçlarının bulunmadığını, tamamen bir açığı kapatmak ve insanların sosyalleşmesi ve burada günlerini rahat bir şekilde geçirmeleri adına burayı devraldıklarına vurgu yapan Köse, ‘’Piyasa çok yüksek olmasına rağmen biz fiyatlarımızı yarı yarıya indirgedik. Normalde 100 lira olan bir katılımı 50 liraya çektik büyüklerde. Öğrencilerde haftanın her günü yani istedikleri zaman geldiklerinde 25 lira olarak belirledik. Böylelikle de hizmete açtık. Biz halkımıza 10 gün boyunca hanım kardeşlerimize ücretsiz bir şekilde faaliyetlere devam edeceğiz. Güzel bir tesis yapandan yaptırandan Allah razı olsun. Allah nasip ederse ileriki zamanlarda bütçelerimiz el vermeye başlayınca da hemen yanı başına da erkeklerimiz için bir tesis yapmayı özellikle planlıyoruz’’ diye konuştu.

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yarı olimpik yüzme havuzunun da hizmet verdiğini hatırlatan Köse, ‘’İleriki günlerde de üniversitemizin yolu üzerinde de tam olimpik bir yüzme havuzu yapılacak ki oda Yozgat’taki büyük bir açığı da kapatmış olacak. Gençlik ve Spor bakanlığımızın mahallelerde kurmuş olduğu 2 adette havuz var, yüzme havuzları. Onlarda yakın zamanda faaliyete geçer okulların kapanmasıyla. Geçen sene ikisini de kurdular sonuçta. İnşallah onları da Haziran sonu itibari ile kurduğumuzda Yozgat’ta yüzme bilmeyen veya yüzmeye gelmeyen hiç kimse kalmayacak’’ şeklinde konuştu.

•İhsan Çelikkaya•