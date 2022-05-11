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'Annelerimiz iyi ki varlar'

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:16
'Annelerimiz iyi ki varlar'

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla hastane personeli ve yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Kozan ve idari ekip, hastane personeli ve yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek günlerini kutlayıp karanfil hediye etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde yatarak tedavi gören ve ilk kez annelik duygusu yaşan hastayı ziyaret eden Kozan, anneler gününü kutladı. Tüm annelerin anneler gününü kutlayan Kozan, “Gecesini ve gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakârlığı karşılıksız yapan annelerimizin bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Bu güzel gün vesilesi ile annelerimizin anneler gününü ve bu kutsal görevi özveri ve gayret ile yerine getiren bütün ebelerimizin de ebeler gününü kutlarım” dedi.

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