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Anneleri unutmadı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Anneler Günü dolayısıyla Alparslan Türleş Huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlı kadınların Anneler Gününü kutlayarak çeşitli hediyeler taktim etti.

10 Mayıs 2022 Salı 00:11
Anneleri unutmadı

Anneler Günü vesilesiyle huzurevini ziyaret ettiklerini ifade eden Neşeli, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali, aile hayatının birleştirici unsuru, fedakârlıklarıyla bulunduğu yeri huzur adasına dönüştüren annelerin özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Tüm annelerin gününü kutladıklarını belirten Neşeli, “Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır’ sözü ile yüceltilen annelerimize saygı ve hürmet bir ömür boyu sürmeli, günlere sığdırılmamalı. Çünkü anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem de öğretmenidir. Türlü zorluklara göğüs gererek bizlerin bu hale gelmesinde büyük emeği olan, bizler için gerektiğinde ömrünü ortaya koymaktan çekinmeyen annelerimize ne kadar hürmet etsek, hizmet etsek azdır. Anneler Günü’nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla, başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneler, huzur evlerinde kalan anneler olmak üzere, annem ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum” dedi. 

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