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Annelere Sürpriz

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde minikler annelerine sürpriz yaptı.

Annelere Sürpriz

BOĞAZLIYAN ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde minikler annelerine sürpriz yaptı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Annelere Sürpriz

Sırçalı Belediyesi, Sırçalı Şehit İdris İlköğretim Okulu ile işbirliği yaparak, annelere yönelik bir etkinlik düzenledi. Hazırlanan etkinlik kapsamında gerçekleştirilen programda,  öğrenciler, gençler davet edilen annelere sürpriz yapıp, sevgilerini iletti. Belediye Başkanı Tamer Gümüş, annelere çiçek verdi. Büyük ilgi gören etkinliğe katılanlar, Başkan Gümüş ve organizeyi yapanlara teşekkür etti. Başkan Gümüş, ‘’Belediyemizin ve okulumuz Şehit İdris İlköğretim okulumuzun ortaklaşa düzenlediği Anneler Günü programı okulumuzda icra edilmiştir. İlk defa yaptığımız Anneler günü programı ve her yıl geleneksel hale getireceğiz Anneler Gününde değerli varlığımız annelerimizin anneler gününü yine Çiçek ile onurlandırdık. Öğrencilerimizin annelerine yaptıkları sürpriz hediyeler ve öğrencilerimizin annelerine yaptıkları güzel programlar anneler tarafından beğeni ile karşılandı’’ dedi.

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