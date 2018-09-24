ANNELERE DESTEK

Yıldız, mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programına katılan annelere günlük 70 lira ödenek verileceğini, teşvikler arasında annelere 400 lira bakım desteği verilmesinin de bulunduğunu söyledi. Yıldız, anne olan kadınların iş hayatına katılması için bir dizi teşviklerin başlatıldığına vurgu yaparak, ‘’İŞKUR çalışmak isteyen kadınlarımızı mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlarımıza kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 lira tutarında cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden de faydalanmalarını sağlayacağız. Yine bir başka destekle de sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakımevine devam eden kadınlarımız, kurs veya program süresince aylık 400 lira bakım desteğinden de yararlanabileceklerdir’’ dedi.

İŞKUR İl Müdürü Yıldız, bu desteklerden yararlanmak için çocuğa ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturasının gerektiğini hatırlattı, SGK Sicil Numarasının yer aldığı belgeyle birlikte kurs-programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilmesi gerektiğini anlattı.