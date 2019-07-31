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Anlamlı kermes

AKDAĞMADENİ Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından, şehit aileleri ve gazilere yardım amaçlı kermes düzenlendi.

Anlamlı kermes

AKDAĞMADENİ Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından, şehit aileleri ve gazilere yardım amaçlı kermes düzenlendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Anlamlı kermes

Kermes açılışında, Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Tuba Yaşar Medeni, Ali Erhan Özkaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, vatandaşlar katıldı. Akdağmadeni Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Babacan, kermesin 5 gün süreceğini belirterek, ‘Akdağmadeni halkımızı birbirinden güzel yöresel yiyeceklerimizden tatmaya davet ediyoruz. Kermesimizin gelirini şehit ailelerimizin sosyal ihtiyaçları için kullanacağız. Katılım gösteren ve bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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