ANLAMLI KAMPANYA

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 1 Nolu Sağlık Ocağı tarafından çocuklara yardım ve destek amaçlı kampanya başlatıldı. Giyim ve Oyuncak’ kampanyası sosyal medya hesaplarından duruldu. Yapılan açıklamada, ‘Kullanmadığınız oyuncak ve kıyafetleri 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezimize getirin, ihtiyaç sahibi hasta ve yakınlarımıza ulaştıralım’ denildi. Bağışta bulunacakların 0354-212 39 86 nolu telefondan ulaşım sağlayabileceği kaydedildi.