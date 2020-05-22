Anlamlı destek

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Yozgatlı şehit annesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:55
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YOZGATLI şehit annesi Fatma Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Yozgatlı şehit annesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, eşi Nagihan Köse ile birlikte, kendisine telefonla ulaşarak Milli Dayanışma Kampanyası'na yardımda bulunmak isteyen şehit annesi 71 yaşındaki Güneş'i evinde ziyaret etti. PKK terör örgütüyle yürütülen mücadelede 1994'te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Necip Güneş ile 2012'de Kırıkkale'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden Cabir Güneş'in anneleri Fatma Güneş, ziyaret sırasında Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira katkıda bulundu.  Güneş parayı Köse'ye teslim etti, Celal Köse de şehit annesine Türk bayrağı verdi. Belediye Başkanı Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun, şehit annelerinin bol olduğu bir coğrafya olduğunu söyledi. Hem maldan hem de candan ayrılmanın zor olduğunu anlatan Köse, şehit annesine teşekkür etti.  Fatma Güneş ise 8 çocuğundan 2'sini vatani görevlerini yaptıkları sırada 18 yıl arayla kaybettiğini belirterek, "Haberlerde bir kişinin parmağındaki yüzüğü, bir vatandaşın da ineğini bağışladığını gördüm. Ben de çocuklarımın, kaybettiğim eşimin hayrına yardım yapmak istedim" diye konuştu.

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