Anlamlı belgesel

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı programda 15 Temmuz ve tüm Şehitlerimiz için dualar okundu.

Belediye Başkanı Suphi Daştan 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında Cumhurbaşkanı’nın tarihi çağrısı üzerine sokağa çıkan ve unutulmayacak bir destan yazan milletin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak adına etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Başkan Suphi Daştan, “O gün yaşanan kahramanlıkları unutturmamak için Kur’an kursu öğrencilerimize yönelik ilçe müftülüğümüz ile birlikte 15 Temmuz konulu bir organizasyon düzenledik. Yapılan programda darbe girişimi ve milletimizin kahramanlıklarını anlatan belgesel geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza izletildi. Öğrencilerimize 15 Temmuz ve benzeri istiklâl mücadelesi günlerini öğretmeli, onlara tarih şuurunu aşılamalıyız” dedi.