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Anlamlı belgesel

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Belediye Konferans ve Sinema Salonu’nda öğrencilere 15 Temmuz konulu belgesel izletti.

Anlamlı belgesel

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Belediye Konferans ve Sinema Salonu’nda öğrencilere 15 Temmuz konulu belgesel izletti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Temmuz 2017 Cuma 07:07
42 Okunma
Anlamlı belgesel

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı programda 15 Temmuz ve tüm Şehitlerimiz için dualar okundu.
Belediye Başkanı Suphi Daştan 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında Cumhurbaşkanı’nın tarihi çağrısı üzerine sokağa çıkan ve unutulmayacak bir destan yazan milletin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak adına etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Başkan Suphi Daştan, “O gün yaşanan kahramanlıkları unutturmamak için Kur’an kursu öğrencilerimize yönelik ilçe müftülüğümüz ile birlikte 15 Temmuz konulu bir organizasyon düzenledik. Yapılan programda darbe girişimi ve milletimizin kahramanlıklarını anlatan  belgesel geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza izletildi. Öğrencilerimize 15 Temmuz ve benzeri istiklâl mücadelesi günlerini öğretmeli, onlara tarih şuurunu aşılamalıyız” dedi.

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