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ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!

Sorgun’da kömür işletmesinde çalışan işçiler, işten çıkarılınca Mecliste seslerini duyurmaya çalıştı...

ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!

Sorgun’da kömür işletmesinde çalışan işçiler, işten çıkarılınca Mecliste seslerini duyurmaya çalıştı...

03 Ocak 2020 Cuma 04:04
ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!

SORGUN ilçesinde işten çıkarıldıklarını öğrenen işçiler, önce Kömür Ocağı işletmesinde toplandı, daha sonra da Sorgun Belediye Meclis toplantısına katılarak, seslerini duyurmaya çalıştı.
Sorgun’da yaklaşık 135 maden işçisi Sorgun Belediye Meclisi toplantısına katılarak, yaşadıkları mağduriyeti Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve meclis üyelerine anlattı.
İşçiler, yılbaşında mesaiye gittiklerinde işten çıkarıldıkları haberini aldıklarını iddia ederek, “Yaklaşık 135 işçiyiz ve yeni yıla işsiz girdik, sizlerden yardım istiyoruz” dediler.
Ekmek kavgası verdiklerini vurgulayan maden işçileri, “Bizim isteğimiz mağduriyetin ortadan kalkmasıdır. Bize iş imkanı sundular lakin yerine getirmediler. Yılbaşı itibariyle işimize son verdiler. Tazminatlarımızın da yatırılacağını beyan ettiler” diye konuştular.
Meclis toplantısına katılan 135 işçiye desteklerinin tam olduğunu ifade eden Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, "Önceki gün yaptığım görüşmede buradaki şirketten çıkışınızın verileceği zaten söyleniyordu. Tazminatlarınızın ödeneceği, yeraltında çalışmakta olup da süresi kısa kalanlar başka maden ocağında, yine yeraltında çalışmaya devam edecek deniliyordu. Kalan işçilerinde burada hafriyat için açık işletme kısmına geçirileceği orda işe başlayacağı söylendi. Mağduriyet söz konusu olmayacağı bize de söylendi. Bizler sizin için elimizden gelen neyse onu yapacağız. Sizlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
İşçiler, verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, işsiz kaldıklarını, ekmeklerini kaybettiklerine vurgu yaparak, siyasi güç olarak kimseyi yanlarında göremediklerini ileri sürdüler.
İşçiler adına konuşan Fatih Arslan, "31 Aralık 2019 tarihi itibariyle çıkışımız verildi. Bütün haklarımız tazminatlarımızın yatacağını söylediler. Ama biz parada maaşta değiliz. Bizim davamız ekmek davası. Bizim ekmeğimizi aldılar. Biz mağduruz. Tüm siyasi partileri, Sorgunluları, yetkili ve etkilileri bizler bu ekmek davamızda yanımızda görmek istiyoruz. Kimse bizim elimizden ekmeğimizi alamaz. Verdikleri sözleri tutmuyorlar. Mevcut Linyit İşletmesi müdürümüz bile bizim işten çıkışımızdan haberinin olmadığını söyledi" diye feryat etti.  Arslan, işletmede kömür sıkıntısının olmadığını, bu haklı davaları için kararlı ve işçilerle birlikte tek yumruk olup sonuna kadar haklarının takipçisi olmak için gerekirse Ankara'ya kadar gideceklerinin de altını çizdi.

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ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!
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