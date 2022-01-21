Ankara ziyareti

Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü, Hemşehrimiz Bekir Karacabey’i ziyaret ederek, Yozgat için yapılan ve yapılacak projelere destek verdiği için teşekkür ettiler. Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Murat Karahan’ı ziyaret eden Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, Yozgat’ta yürütülen kültürel faaliyet ve çalışmalar hakkında görüşmelerde bulundular. •Sümeyye İlhan•