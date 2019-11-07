ANKARA-ÇEKEREK YARDIM HATTI

Dernek Başkanı Zülfükar Akdemir, yaklaşık bir yıl içerisinde Arabaşı, kahvaltı programları düzenleyip, çeşitli ziyaretlerde bulunup, derneğe ulaştırılan hediyeleri gerekli yerlere teslim ettiklerini söyledi. Akdemir, kampanyalarla birlikte çok kişiye ulaşabildiklerini, başta Ankara, İstanbul ve Yozgat olmak üzere birçok hemşehrimizle iletişime geçerek, gönderilen hediyeleri Çekerek ilçesindeki ihtiyaç duyulan okullara ulaştırdıklarını anlattı. Akdemir, ‘’Çekerek sevdalısı İstanbul’da bulunan DGS Hukuk bürosu kurucusu kardeşimiz Avukat Halil Çalışkan, Büro Avukatları Mehmet Uğur Kırıkçı ve Hasan Tahsin Kaya’ya, ilgi ve alakalarından dolayı minnettarız. İstanbul’un güzel bir ilçesinde Belediye Başkanlığı yapıp, görevli personeline gereken her yere yardımlarınızı yapın ama asla reklam yapmayın. Zaten bu bizim görevimiz diyerek, Çekerek ilçemizdeki öğrenciler için çeşitli hediyeler gönderen değerli Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.