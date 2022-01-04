Ameliyat ekibiyle çay

Çay Saati Programı kapsamında, Başhekim Mustafa Kozan makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem ve ameliyathane ekibini ağırladı. Çay Saati Programına katılan personellerin samimi bir ortamda beklentilerini ve şikayetlerini ilettiğini söyleyen Başhekim Kozan, çay saati programının 2022’de de devam edeceğini belirterek, personellerinin görüşlerinin çok değerli olduğunu ifade etti. Çay Saati Programına katılan personeller de memnuniyetlerini ifade ederek, Başhekime böyle bir imkan sunduğu ve yakinen ilgilendiği için teşekkür ettiler. •Sümeyye İlhan•