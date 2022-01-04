Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ameliyat ekibiyle çay

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekim Uzman Doktor Mustafa Kozan tarafından başlatılan, Çay Saati Programı devam ediyor.

04 Ocak 2022 Salı 00:17
Ameliyat ekibiyle çay

Çay Saati Programı kapsamında, Başhekim Mustafa Kozan makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem ve ameliyathane ekibini ağırladı. Çay Saati Programına katılan personellerin samimi bir ortamda beklentilerini ve şikayetlerini ilettiğini söyleyen Başhekim Kozan, çay saati programının 2022’de de devam edeceğini belirterek, personellerinin görüşlerinin çok değerli olduğunu ifade etti. Çay Saati Programına katılan personeller de memnuniyetlerini ifade ederek,  Başhekime böyle bir imkan sunduğu ve yakinen ilgilendiği için teşekkür ettiler.  •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Ameliyat Ekibiyle çayIlerigazetesiOcakSalı2022YozgatYozgat şehir HastanesiBaşhekim Uzman DoktorMustafa KozanÇay Saati ProgramıElif TinelFatih Erdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar
Hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar
Bina tamam gibi
Bina tamam gibi
Oktay’ın test sonucu negatif
Oktay’ın test sonucu negatif
Ödemeler başladı
Ödemeler başladı
Yusuf Karakaya’yı ağırladılar
Yusuf Karakaya’yı ağırladılar
Şahan’dan ziyaret
Şahan’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim