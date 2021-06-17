Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1431
ALTIN
501.463
DOLAR
8.5400
STERLİN
12.0433
EURO
10.3502

Altyapı yenileniyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yol çalışmaları öncesinde altyapı tesislerinde de yenileme çalışmaları yapılıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:53
Altyapı yenileniyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Çarşı Merkezi düzenleme projesinde sona yaklaşıldığını, ilçenin önemli sorunlarından olan altyapı eksikliklerini de tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Yalçın, ‘’İstiklal Caddesi düzenleme projemize katkı sunan Çedaş ve Türk Telekom ekiplerine teşekkür ediyor, bu süreçte rahatsızlık verdiğimiz esnaf ve vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Sağlam altyapıyı güçlü üst yapıyla birleştirerek kalıcı eserleri ilçemize kazandırma gayretindeyiz’’ dedi. Başkan Yalçın, en kısa zamanda çalışmaların tamamlanarak, İlçeye uzun süre hizmet edecek bir çarşı merkezini kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Altyapı Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVZA PROJESiNE KAYNAK
HAVZA PROJESiNE KAYNAK
SAKLI CENNET
SAKLI CENNET
Gençleştirme çalışması
Gençleştirme çalışması
Görev değişimi
Görev değişimi
OSB’de durmak yok
OSB’de durmak yok
Kırıkkale’de tesis incelemesi
Kırıkkale’de tesis incelemesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim