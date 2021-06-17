Altyapı yenileniyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Çarşı Merkezi düzenleme projesinde sona yaklaşıldığını, ilçenin önemli sorunlarından olan altyapı eksikliklerini de tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Yalçın, ‘’İstiklal Caddesi düzenleme projemize katkı sunan Çedaş ve Türk Telekom ekiplerine teşekkür ediyor, bu süreçte rahatsızlık verdiğimiz esnaf ve vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Sağlam altyapıyı güçlü üst yapıyla birleştirerek kalıcı eserleri ilçemize kazandırma gayretindeyiz’’ dedi. Başkan Yalçın, en kısa zamanda çalışmaların tamamlanarak, İlçeye uzun süre hizmet edecek bir çarşı merkezini kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.