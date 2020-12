ALTYAPI DA SORUN YOK!

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2020 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımları değerlendirip, önümüzdeki yıl içerisinde planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yalçın, özellikle altyapı eksikliklerinin giderilmesi için büyük çaba sarf edilen 2020 yılında, ilçenin önemli problemlerinin çözüldüğünü, şeffaf ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. ‘’Yaşanabilir bir şehir için çalışıyoruz, ilçemizin tüm eksikliklerini giderip, halkın taleplerini karşılamak için mücadele veriyoruz’’ diyen Başkan Yalçın, Akdağmadeni ilçesinin birikmiş altyapı sorunlarının bulunduğunu, bunları çözmek için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı. Yalçın, ‘’Özellikle kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatları ve içme suyuyla ilgili ciddi şikâyetler vardı. Temel sağlam olmadan üste yapılacak her bina yıkılmaya mahkûmdur anlayışıyla her mahallemizde alt yapı sorunlarını tespit edip gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirdik’’ dedi. Başkan Yalçın, bu çalışmalar doğrultusunda 2020 yılında 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı, bin 500 metre yağmur suyu drenaj hattı, bin 200 metre yeni içme suyu hattı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Yalçın, Akdağmadeni’nin altyapısını tamamen elden geçirmeye çalıştıklarını, 40 yıldan bu tarafa çözülemeyen Hanlar Sokak kanalizasyon sorununu yaptıkları detaylı çalışmalarla giderdiklerini bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Bu süreçte yol ve kaldırımlarımızda ciddi tahribat oluyor. Şimdilik çalışma yapılan yerleri geçici tamirat ve yamalarla geçiyoruz. Tabi numune olarak oluşturduğumuz, tamamen yenilenen örnek caddelerimiz de var. Akdağmadeni halkına ara ara onları da gösteriyoruz. Altyapısını tamamladığımız her cadde ve sokağımızı Barbaros Caddesi, İbn-i Sina Caddesi gibi pırıl pırıl yapacağız’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, 3 yılda yapılacak Doğalgaz hattını bir yıl gibi kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, ‘’İçme suyu noktasında önemli çalışmalar yaptık. İstihdama katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalar yaparak, halkımızın, mahalle sakinlerimizin taleplerini karşıladık. Yeni yol yapımı ve onarım çalışmalarımızda önemli bir mesafe almamıza karşın, çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlçemiz ormanlık alanlarında doğal olarak yetişen Salebin markalaştırılması yönünde başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal belediyecilikle gönüllere dokunuyoruz. 2020 yılında araç parkımıza 7 araç kazandırdık. Pandemi ile mücadelemizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

VİZYON PROJELER

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yeni yılla birlikte çalışmaların her yönüyle dolu dolu devam edeceğine dikkat çekerek, ‘’Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla birlikte hareket edecek ve 2021 yılında Akdağmadeni’ni bölgesinde örnek bir ilçe yapacak projelerimizi hayata geçireceğiz’’ şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, projelerin dosyalar ile planlanmanın hazır olduğunu, bunlardan hayata geçirilebilmesi için bazılarının bakanlıklarda onay beklediğini, bazılarının ise finansman sağlayacak olan İller Bankası tarafından ihale edileceğini bildirdi. Yalçın, ‘’Güneş enerji santralimiz ihale bekliyor, atık su arıtma tesisi proje aşamasında, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm ile ilgili projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylandı, finansmanının tahsilini bekliyoruz. İçme suyu arıtma tesisini biz kendimiz planlayacağız. Jeotermal turizm ile ilgili otel ve mesire alanı çalışmamız şu anda proje aşamasında. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Beyefendi onayladıktan sonra ihalesine çıkacağız’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, ilçenin önemli bir eksiği olarak gördükleri çocuk yaşam alanı, gündüz bakım evi, tam gün kreş, kapalı ve açık çocuk oyun alanını da içeren bir projenin ihalesini tamamlandıklarını bildirdi. Yalçını, yeni eğitim-öğretim döneminde hazır hale getireceklerini, yaptıkları her işte desteklerini esirgemeyen, zor geçen 2020 yılında büyük bir anlayış göstererek çalışmaları takdir eden ilçe halkına da teşekkür etti.