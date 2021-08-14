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Altyapı çalışmaları

Yozgat il genelinde KÖYDES ve İl Özel İdaresi tarafından aktarılan kaynaklarla planlaması yapılan köy altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:39
Altyapı çalışmaları

Yozgat Valisi Ziya Polat, köylerde alt ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışmaların yapıldığı köylerde incelemelerde bulundu. Vali Polat, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Altılı, Dolak, Arpalık köyleri ve Belekcehan Belediyesi’nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz. Kaymakam İrem Baha Yağan ile birlikte ziyaret ettiği köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Altyapı çalışmaları
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