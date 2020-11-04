Altyapı çalışmaları

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ekinci, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çalışmaların başladığını ve burada öncelikle alt yapının tamamlanıp, ardından sıcak asfalt atılacağını ifade etti. Ekinci, "Amacımız daha iyi, daha güzel bir Sorgun oluşturmak. Bütün cadde ve sokaklarımızın altyapısını tamamlayıp asfalt ile kaplamayı hedefliyoruz. Sürekli patlayan, arıza veren, ömrünü tamamlayan kanserojen madde içeren asbest su borularını halkımızın sağlığı için Avrupa Birliği standartlarında olan borularla değiştiriyoruz. Yeni döşenen içme suyu borularını 25 Ekim Pazar günü devreye aldık. İnsanlarımız daha sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu" dedi.