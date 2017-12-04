Altunok veda etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile birlikte Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Görevden ayrılan İhsaniye Altunok’un da bulunduğu ziyarette Milletvekili Başer, ‘’Başkanıma ve yönetimdeki kardeşlerimize başarılar diliyorum.

Önceki Başkanımız İhsaniye Altınok ve yönetimindeki kardeşlerimize de verdikleri emek ve mücadele için teşekkür ediyorum.

Ekip ruhu ve kardeşlik hukuku ile Partimize daha büyük başarılar kazandıracağız’’ dedi.

Altunok, daha sonra kaleme aldığı basın açıklamasında, 11 Eylül 2013 tarihinde AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanıp, 2015 yılında da olağan kongre ile görevine devam ettiğini hatırlattı.

2002 yılından itibaren AK Partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığı kaydeden Altunok, ‘Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmadık. Bundan sonrada yalnız bırakmayacağız. Beraber yürüdüğümüz bu yolda, ilk günkü aşkla, heyecanla yol arkadaşlığımıza devam edeceğiz. Bu süreçte, bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim’ dedi.