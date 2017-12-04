Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103559
ALTIN
161.361
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2668
EURO
4.6657

Altunok veda etti

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altunok, yayımladığı basın bildirisi ile veda ederken, göreve başlayan İlknur Ünal’a başarı dileğinde bulundu.

Altunok veda etti

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altunok, yayımladığı basın bildirisi ile veda ederken, göreve başlayan İlknur Ünal’a başarı dileğinde bulundu.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Altunok veda etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile birlikte Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Görevden ayrılan İhsaniye Altunok’un da bulunduğu ziyarette Milletvekili Başer, ‘’Başkanıma ve yönetimdeki kardeşlerimize başarılar diliyorum.
Önceki Başkanımız İhsaniye Altınok ve yönetimindeki kardeşlerimize de verdikleri emek ve mücadele için teşekkür ediyorum.
Ekip ruhu ve kardeşlik hukuku ile Partimize daha büyük başarılar kazandıracağız’’ dedi. 
Altunok, daha sonra kaleme aldığı basın açıklamasında, 11 Eylül 2013 tarihinde AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanıp, 2015 yılında da olağan kongre ile görevine devam ettiğini hatırlattı.
2002 yılından itibaren AK Partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığı kaydeden Altunok, ‘Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmadık. Bundan sonrada yalnız bırakmayacağız. Beraber yürüdüğümüz bu yolda, ilk günkü aşkla, heyecanla yol arkadaşlığımıza devam edeceğiz. Bu süreçte, bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-ENGELLİLERE DESTEK
-ENGELLİLERE DESTEK
-TMO yıkımına başlandı
-TMO yıkımına başlandı
Şehir nefes alıyor
Şehir nefes alıyor
Denetimlere devam
Denetimlere devam
Mustafa Efendi anlatıldı
Mustafa Efendi anlatıldı
Gençler sabah buluştu
Gençler sabah buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim