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Altın gibi davranış

YOZGAT Bozok Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi, yolda bulduğu, içerisinde 404 küçük altın 6 burma bilezik ve 2 bin lira olan çantayı polis gözetiminde sahibine teslim etti.

Altın gibi davranış

YOZGAT Bozok Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi, yolda bulduğu, içerisinde 404 küçük altın 6 burma bilezik ve 2 bin lira olan çantayı polis gözetiminde sahibine teslim etti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Altın gibi davranış

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ali Şevket Demiralay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Doğu Sanayi Sitesi'nde babasının işlettiği oto ekspertiz dükkanının yanında yol kenarında kadın çantası buldu. Çantayı açtığında içerisinde altın olduğunu gören Demiralay, polise haber verdi. Bu arada iş yerine gelen Suriyeli iki kadın, çantalarını kaybettiklerini söyledi. Demiralay, çantada bulunan 404 küçük altın, 6 burma bilezik, cep telefonu ve 2 bin lirayı polis gözetiminde kadınlara teslim etti. Altın dolu çantayı bulan Demiralay, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, tatillerde babasının iş yerinde çalıştığını söyledi. Demiralay, "Daha büyük bir dükkan bulduğumuz için yeni bir iş yeri tuttuk. Bu süreçte de taşınma işlemini gerçekleştiriyorduk. Dükkanımızı taşırken iş yerimizin yanındaki yolda duvar dibinde kadın çantası gördüm. İçerisine baktığımda altın ve Türk parası olduğunu gördüm, 'Bunu dükkana bırakayım, sahibi illa ki gelir.' dedim. Bu arada polisi aradık, altın bulduğumuzu ihbar ettik. Polise, 'Gelin bizden teslim alın.' dedim. O sıra da Suriyeli bir aile geldi. Çantalarını unuttuklarını söyledi. Biz de polis nezaretinde altınlarını, paralarını aileye teslim ettik. Çantanın içerisindekileri görünce biraz heyecanlandık tabii. Herkes yerden 5 lira 10 lira bulurken bizim bulduğumuz para bayağı yüksekti. Çok şükür bu zamana kadar haram lokma yemedik, bundan sonra da Allah inşallah yedirmez bize. Çağırdık polisi, çantayı sahiplerine teslim ettik, aile de mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Herkese bunu yapmalarını tavsiye edebilirim. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Sığınmacı da olsalar onların da Suriye'de bir yaşantısı vardı, para kazanıyorlardı. Sonuçta 10 lirada kaybetsen emek verip, alın teri döktüğün bir şeyi kaybediyorsun. İnsanın içi acır" diye konuştu.

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