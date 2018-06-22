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Alternatif yol atağı

İLERİ Gazetesi’nin de sıkça dile getirdiği Yozgat’ın en önemli sorunlarından kentleşmenin önündeki en önemli engellerden birisi olarak öne sürdüğü yol ağının yetersizliği konusunu bu yıl gündemine etkin biçimde alan Yozgat Belediyesi Uluslararası E-88 Karayolunun şehir merkezinden geçen bölümüne paralel alternatif yollar tesis etme çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Alternatif yol atağı

İLERİ Gazetesi’nin de sıkça dile getirdiği Yozgat’ın en önemli sorunlarından kentleşmenin önündeki en önemli engellerden birisi olarak öne sürdüğü yol ağının yetersizliği konusunu bu yıl gündemine etkin biçimde alan Yozgat Belediyesi Uluslararası E-88 Karayolunun şehir merkezinden geçen bölümüne paralel alternatif yollar tesis etme çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

22 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Alternatif yol atağı

Daha önce Atatürk Yolu benzin istasyonları kesiminden Adliye Sarayı’nı ilçe merkezine bağlayan yolu genişleterek devreye sokan Yozgat Belediyesi, şimdide karayolunun diğer kesiminde alternatif yol projesini devreye soktu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Yozgat yeni bir caddeyle daha buluşacak. Alternatif cadde oluşturmada bir adım daha ileri gidiyoruz. Şahin Sitesi ve Yozgat Park güneyinden geçecek olan, Gülveren Caddesi’nin devamı niteliğindeki geniş ve düzenli caddemiz başta sanayi esnafımız olmak üzere önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Şu anda sadece 7 metre olan cadde genişliği 20 metreye çıkacak ve gidiş geliş ayrılacak’’ dedi.
Başkan Arslan, E-88 Karayolu’na alternatif yollar tesis ederken, diğer yollarda da imkanlar ölçüsünde genişletme çalışması yaparak, ihtiyaca cevap verebilecek hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Arslan, ‘’Bu kapsamda, Toki yolunda genişletme, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarımıza başladık. Toki konutlarında ikamet eden hemşerilerimiz de tehlikeli virajlardan ve ucu görünmeyen yollardan kurtulup, geniş ve ferah caddelerde rahat ulaşım imkanı bulacaklardır. Yayalarımız yeni yapılacak olan kaldırımlarda güven içinde yürüyeceklerdir’’ diye konuştu.

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