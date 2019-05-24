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Alperenler aynı sofrada

YOZGAT Alperen Ocakları tarafından kurulan iftar sofrasında Yozgatlılar birlikte iftar yapıyor.

Alperenler aynı sofrada

YOZGAT Alperen Ocakları tarafından kurulan iftar sofrasında Yozgatlılar birlikte iftar yapıyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Alperenler aynı sofrada

Alperen Ocakları’nın her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofraları bu sene Tol Çarşı’da kuruluyor. Alperen Ocakları tarafından kurulan iftar sofrasında başta öğrenciler ve tüm vatandaşlar iftar yapabiliyor. Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, bu sene tarihi Tol Çarşı’da iftar sofrası kurmayı uygun gördüklerini belirtti. İftar sofrasının tüm Yozgatlılara açık olduğunu belirten Mustafa Çıtak, özellikle Bozok Üniversitesi’nde tahsil gören öğrencilerle birlikte iftar açtıklarını ifade etti.

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