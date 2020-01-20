ALMANYA’YA UÇTULAR

Öğrenciler, üç öğretmen ile birlikte 26 Ocak 2020 tarihine kadar Almanya'nın Hamburg şehrinde proje faaliyetlerine katılım sağlayacak. Sorgun Gençlik Derneği’nin ortaklığında, Almanya Aubiko e.V. kurumu koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Sorgun ilçesinde farklı liselerde öğrenim gören 20 öğrenci ve 3 öğretmen daha önce belirlendi. Projenin ikinci faaliyetinin ise Nisan ayında Sorgun'da 20 Alman lise öğrencisi katılımıyla gerçekleşecek. Proje kapsamında, Türk ve Alman kültürlerinin tanınması, islamofobi, dini azınlıklar, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılığı önlenmek, iki ülkede yaşayan mültecilerin sorunları gibi konular ele alınacak.