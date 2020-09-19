ALIMLAR BAŞLADI

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikasının 14’üncü kampanya alımları törenle başladı. Açılış törene Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile diğer ilgililerin katılımı ile düzenlenen törenle başladı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Bizler işimizi en iyi biçimde başarmanın heyecanı ile kampanyamızı başlatıyoruz. Ağız tadıyla bu kampanyayı başlatmayı ve bitirmeyi nasip eylesin. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, ‘’Boğazlıyan Şeker Fabrikasında gerçekleştirilen 14’üncü pancar alım kampanyası açılış programına katıldık. Sevgi ve alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize yeni kampanya döneminin bereketli olmasını diliyorum. Üreten ve büyüyen Türkiye'nin mimarlarına selam olsun’’ dedi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yapılan kampanya dönemi açılış töreninde, kampanyanın 90 gün süreceği belirtildi. Kampanya süresince 1 Milyon 250 bin ton pancar işlenerek karşılığında 180 bin ton Şeker, 240 bin ton yaş küspe, 15 bin ton kuru küspe ve 45 bin ton melas üretilmesi planlandı.