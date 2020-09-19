Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548

ALIMLAR BAŞLADI

Boğazlıyan Şeker Fabrikasında, 2020-2021 kampanya dönemi dualar eşliğinde başladı. Kampanya döneminde 1 Milyon 250 bin ton pancar alınarak, işlenmesi planlandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:18
ALIMLAR BAŞLADI

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikasının 14’üncü kampanya alımları törenle başladı. Açılış törene Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile diğer ilgililerin katılımı ile düzenlenen törenle başladı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Bizler işimizi en iyi biçimde başarmanın heyecanı ile kampanyamızı başlatıyoruz. Ağız tadıyla bu kampanyayı başlatmayı ve bitirmeyi nasip eylesin.  Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, ‘’Boğazlıyan Şeker Fabrikasında gerçekleştirilen 14’üncü pancar alım kampanyası açılış programına katıldık. Sevgi ve alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize yeni kampanya döneminin bereketli olmasını diliyorum. Üreten ve büyüyen Türkiye'nin mimarlarına selam olsun’’ dedi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yapılan kampanya dönemi açılış töreninde, kampanyanın 90 gün süreceği belirtildi. Kampanya süresince 1 Milyon 250 bin ton pancar işlenerek karşılığında 180 bin ton Şeker, 240 bin ton yaş küspe, 15 bin ton kuru küspe ve 45 bin ton melas üretilmesi planlandı. 

Anahtar Kelimeler:
ALIMLAR BAŞLADI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
UNUTULDU!
UNUTULDU!
Göletler tamam
Göletler tamam
Kontrollü hayat denetimi
Kontrollü hayat denetimi
TEMiZLiK GÜNÜ
TEMiZLiK GÜNÜ
Maskeler hazır
Maskeler hazır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim