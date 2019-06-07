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Alım fiyatları açıklandı

TÜRKİYE’nin baklagil üretiminde önce gelen bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta 2019 yılı nohut ve mercimek hasadında sona gelinirken, alım fiyatları da belli oldu.

Alım fiyatları açıklandı

TÜRKİYE’nin baklagil üretiminde önce gelen bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta 2019 yılı nohut ve mercimek hasadında sona gelinirken, alım fiyatları da belli oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Alım fiyatları açıklandı

Ülkemizde nohut üretiminin geçen yıla göre yüzde 16 artışla 725 bin ton, yeşil mercimek üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 7 artışla 46 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.     2019 yılında TMO tarafından nohut ve yeşil mercimek alımlarında izlenecek politikalar netleşti. Yapılan açıklamada, ‘Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.  TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uyguladığı randevulu alım sistemine nohut ve yeşil mercimek alımlarında da devam edecek. Randevular İnternet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi yine internet sitesi üzerinden şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimizden de alınabilecek. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacak’ denildi. 2019 döneminde nohut alım fiyatının ton başına 3 bin 300 lira, yeşil mercimek alım fiyatının da ton başına 3 bin 50 lira olarak belirlendi. Yaklaşık ton başına verilecek 820 lira prim ve diğer desteklerle birlikte nohut fiyatının 4 bin 120 lira, yeşil mercimek fiyatının da 3 bin 870 liraya kadar yükselmesine katkı sağlayacağı kaydedildi. 

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