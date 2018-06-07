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ALANDA TOPLU iFTAR

YOZGAT Belediyesi ‘Gönül Sofrası’ etkinlikleri kapsamında başlattığı iftar programlarına devam ediyor.

ALANDA TOPLU iFTAR

YOZGAT Belediyesi ‘Gönül Sofrası’ etkinlikleri kapsamında başlattığı iftar programlarına devam ediyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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ALANDA TOPLU iFTAR

Etkinliğin ilki Mutafoğlu Toki Konutlarında ikincisi ise 2. Etap Toki Konutlarında yapıldı. Cumhuriyet Alanı’nda ise 5 bin 500 kişiye Turkcell katkılarıyla iftar yemeği verildi. İftar programına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı,Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı. Turkcell, ‘Şimdi Paylaşmanın Tam Zamanı’ diyerek, Anadolu’da iftar sofralarına misafir oluyor. 30 gün boyunca birçok şehirde belediyelerin düzenleyeceği geleneksel iftar yemeklerine destek olmak için Türkiye turuna çıkan Turkcell, 50 ilde 200 bin kişiye ulaşmayı planlıyor. Belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişiye hem iftar yemekleriyle hem de iftar sonrası etkinliklerle Ramazan ruhunu yaşatan Turkcell’in duraklarından biri de Yozgat oldu. Turkcell, Cumhuriyet Alanı’nda, Yozgat Belediyesi’nin kurduğu Ramazan çadırında 5 bin 500 kişiye iftar yemeği organize etti. Turkcell, düzenlediği ney dinletisi ve ilahilerle de iftara katılanlara keyifli saatler yaşattı. İftarda ayrıca, Kur’an-ı Kerim de okundu.

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