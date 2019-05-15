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Akşamları kapalı

YOZGAT’ta Lise Caddesi Ramazan ayı münasebetiyle iftardan sonra trafiğe kapatılıyor.

Akşamları kapalı

YOZGAT’ta Lise Caddesi Ramazan ayı münasebetiyle iftardan sonra trafiğe kapatılıyor.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Akşamları kapalı

Lise Caddesi’nde Ramazan münasebetiyle bazı noktalar araç girişine kapatılıyor.

Her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşların iftardan sonra daha rahat yürümeleri maksadıyla, Lise Caddesi trafiğe kapatılırken, vatandaşlar geniş yollarda yürüme imkanı buluyor.

Vatandaş yoğunluğunun azalmasıyla birlikte, zabıtalar Lise Caddesi’ni yeniden trafiğe açıyor.

Uygulamanın Ramazan ayı boyunca süreceği, Ramazan ayından sonra normale dönüleceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 14.05.2019 17:18
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