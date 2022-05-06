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Akredite edildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümleri, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de Yükseköğretiminin kalitesinin yükseltmeyi amaçlayan FEDEK tarafından, 2 yıllığına akredite edildi.

06 Mayıs 2022 Cuma 02:11
Akredite edildi

Bozok Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümleri, FEDEK tarafından akreditasyon çalışmaları kapsamında 2021 yılı değerlendirme döneminde ilk kez genel değerlendirilmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda, 14 Nisan 2022-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olmak üzere  Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümleri, FEDEK tarafından akredite edildi. FEDEK tarafından verilen Akreditasyon Sertifikası 2022 yılı içerisinde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına sunulacak. 
Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yükseköğretim Programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından, kalite ve evrensel ölçütler doğrultusunda onaylanması ve belli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi işlemi olan akreditasyon işlemlerinde Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümlerinin 2 yıllığına akredite edilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Karadağ, “Akredite sürecinde emeği geçen başta Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Dr. Taha Niyazi Karaca'yı, akredite olan Tarih ve Matematik Bölümü öğretim elemanlarımızı ve bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.
 

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