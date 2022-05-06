Bozok Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümleri, FEDEK tarafından akreditasyon çalışmaları kapsamında 2021 yılı değerlendirme döneminde ilk kez genel değerlendirilmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda, 14 Nisan 2022-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olmak üzere Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümleri, FEDEK tarafından akredite edildi. FEDEK tarafından verilen Akreditasyon Sertifikası 2022 yılı içerisinde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına sunulacak.

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yükseköğretim Programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından, kalite ve evrensel ölçütler doğrultusunda onaylanması ve belli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi işlemi olan akreditasyon işlemlerinde Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Matematik Bölümlerinin 2 yıllığına akredite edilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Karadağ, “Akredite sürecinde emeği geçen başta Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Dr. Taha Niyazi Karaca'yı, akredite olan Tarih ve Matematik Bölümü öğretim elemanlarımızı ve bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

