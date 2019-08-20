Akdağmadeni Yaylasından Peynir

Sarıkaya ilçesinden, Akdağmadeni ilçesinin Hisarbeyli Yaylasında hayvanlarını otlatıp, elde ettiği süt ile çeşit çeşit peynir yapan Ferhat Güvenç, ‘’İneklerim var. Elde ettiğimiz süt ile peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz. Yaylada, bin bir çeşit ot ile beslenen hayvanlarımızdan elde ettiğimiz peynirimizin tadı herkes tarafından beğeniliyor. Tamamen sütten yaptığımız keçi peynirimiz, çökelek, tel peynir, yufka peynire olan talep iyi. Ancak, piyasada, marketlerde satışa sunulan fabrikasyon ürünler daha ucuz olması nedeniyle tercih ediliyor ama sağlığını düşünen bize başvuruyor’’ dedi.