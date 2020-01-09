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Akdağmadeni Belediyesi araç parkına takviye

AKDAĞMADENİ Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tam donanımlı kazıyıcı-yükleyici kepçe hibe edildi.

Akdağmadeni Belediyesi araç parkına takviye

AKDAĞMADENİ Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tam donanımlı kazıyıcı-yükleyici kepçe hibe edildi.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:03
Akdağmadeni Belediyesi araç parkına takviye

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, daha kaliteli, hızlı bir şekilde hizmet götürmek için araç filosunu genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Yalçın, ‘’Yaklaşık değeri 380 Bin lira olan iş makinesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonucunda ilçemize kazandırdık. İş makinesi, daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza hizmet sunmamıza vesile olacaktır. İş makinesinin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a, Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef'e, emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim’’ dedi.

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Akdağmadeni Belediyesi Araç Parkına Takviye
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